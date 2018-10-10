Стали известны первые детали допроса Кокорина и Мамаева

Телеграм-канал Mash утверждает, что футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев якобы полностью признали свою вину в хулиганстве и в драке с водителем.

По версии телеграм-канала Mash, Кокорин и Мамаев якобы «очень расстроены ситуацией», а в полицию не являлись два дня потому, что «были в замешательстве и не знали, что им делать».

Телеграм-канал Mash утверждает, что Мамаев понимает, что «больше никогда не будет играть за сборную». «Мне бы не сесть», – цитирует канал футболиста.

Напомним, вечером Кокорин и Мамаев были задержаны. Позднее стало известно, что Кокорин и Мамаев, задержанные полицией по делу о драке, будут содержаться в разных камерах изолятора временного содержания (ИВС).

В понедельник Кокорин и Мамаев избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.