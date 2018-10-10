Москва объяснила законность найма рабочих из КНДР в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла обвинения в найме рабочих из КНДР в обход санкций.

«Я бы хотела здесь опереться на экспертную информацию, потому что мы ее запрашивали. Подобные обвинения лишены каких-либо оснований. Все без исключения рабочие из КНДР находятся на территории РФ по трудовым договорам, которые были оформлены до 11 сентября 2017 года, как это и предусмотрено пунктом 17 резолюции СБ ООН 2375, и могут осуществлять трудовую деятельность до 22 декабря 2019 года в соответствии с пунктом 8 резолюции СБ ООН 2397», – приводит РИА «Новости» комментарий Захаровой по ситуации с корейскими рабочими.

Напомним, Совет безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореи в декабре 2017 года. Согласно санкциям, ограничения были введены не только на экспорт и импорт продукции, но и на рабочую силу из КНДР. Вашингтон обвинил Россию в нарушении резолюции.

23 сентября США обвинили Северную Корею в использовании «обманной тактики» с целью обхода санкций ООН. Ранее Россия выразила сожаление из-за попыток Америки контролировать СБ ООН в вопросе санкций в адрес КНДР.