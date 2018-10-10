Киев нашел новое обвинение для Поклонской

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что депутату Госдумы Наталье Поклонской будут предъявлены обвинения по статье «Нарушение законов и обычаев войны».

«Сегодня статус подозреваемой по украинскому законодательству обретет Наталья Поклонская. В отношении нее утром составлен и подписан обвинительный акт», – сказал Луценко, передает ТАСС.

По его словам, Поклонская, находясь в должности прокурора Крыма, занималась «нарушением законов и обычаев войны». Ее действия квалифицируют как «военные преступления».

Генпрокурор подчеркнул, что Поклонская обвиняется по трем эпизодам ст. 438 УК Украины, среди которых «личное участие в запрете Меджлиса крымско-татарского народа*» и «утверждение в соответствии с УПК России обвинительного акта» в отношении замглавы этой организации Ахтема Чийгоза и пятерых крымских татар.

«Еще один эпизод – участие в преследовании Олега Сенцова – в настоящее время прорабатывается и в ближайшее время (0обвинение) также будет предъявлено гражданке Поклонской», – добавил Луценко.

В сентябре жалоба Поклонской о нарушении права на справедливое судебное разбирательство на Украине была принята на рассмотрение Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

Экс-прокурор Крыма Поклонская, глава Крыма Сергей Аксенов и председатель парламента республики Владимир Константинов обвиняются на Украине в госизмене.