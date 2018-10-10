ЕС объявил себя сверхдержавой

Евросоюз является «культурной мировой сверхдержавой», заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Она заявила, что «культура является неотъемлемой частью» внешней политики ЕС. Европейцы, по ее словам – «по определению «мягкая сила», передает РИА «Новости».

Могерини сказала, что даже сейчас, когда страны Европы «вкладывают больше, чем когда-либо» в «жесткую силу», ЕС остается «культурной мировой сверхдержавой».

По ее словам, государства Европы «всегда понимали силу международных культурных отношений».

Могерини назвала культуру «полем битвы». Она напомнила о захвате террористами города Тимбукту в Мали, где были уничтожены древние библиотеки и мечети, и сирийской Пальмиры, где были разрушены исторические храмы и статуи.

На ваш взгляд Путин назвал США единственной сверхдержавой. Должна ли Россия стремиться возродить статус второй сверхдержавы, который был у СССР? Да

Нет

