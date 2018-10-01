Доллар опустился ниже 65 рублей

Российская валюта укрепилась на фоне нефти, подорожавшей выше 85 долларов за баррель по марке Brent; в ходе торгов в понедельник вечером доллар опускался ниже 65 рублей.

К 22.02 мск понедельника доллар снижался на 55 копеек – до 64,99 рубля. Евро дешевел на 91 копейку – до 75,20 рубля, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов на Московской бирже.

При этом ранее в понедельник доллар опускался до 64,97 рубля – минимума с 8 августа.

Стоимость нефти вечером растет на 3% – до 85,19 доллара за баррель по марке Brent, обновляя максимумы с ноября 2014 года.