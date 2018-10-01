Сотрудников соцучреждений обучат работе с «серебряными» волонтерами

Первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко во время панельной дискуссии на Всероссийском форуме добровольцев-наставников пообещал организовать обучение чиновников и сотрудников социальных учреждений работе с «серебряными» волонтерами.

Обращаясь к волонтерам, Вовченко отметил, что «зачастую трудно достучаться до чиновников», но сейчас выстаивается система, в которой некоммерческие организации и волонтерские движения становятся партнерами органов социальной защиты. По словам спикера, общая задача государственных учреждений и добровольцев – помочь нуждающимся, и важно также замечать тех, кто напрямую за поддержкой не обращается, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В рамках встречи был представлен опыт деятельности различных некоммерческих организаций, а также организовано общение в формате «вопрос-ответ». Участники интересовались возможностями популяризации добровольчества через федеральные телеканалы и участия в организации международных мероприятий, а также закрепления «серебряного» волонтерства за сферой деятельности определенного органа власти.

Модератор дискуссии Артем Метелев анонсировал запуск платформы молодыдушой.рф, где собраны обучающие материалы, методические пособия и актуальные новости в сфере волонтерства для граждан старшего возраста. Также модератор дискуссии рассказал о готовящемся федеральном проекте «Социальная активность», направленном на популяризацию добровольчества и вовлечение в него граждан.

«В том числе в проекте заложена программа повышения мобильности волонтеров, которая обеспечит участие в крупных событиях добровольцев из разных частей страны, в том числе маленьких сел и городов», – отметил Метелев.

III Всероссийский форум «серебряных» добровольцев проходит в Уфе с 30 сентября по 3 октября. Его участниками стали 500 волонтеров старше 50 лет, активистов общественных объединений, популяризирующих «серебряное» добровольчество, представителей геронтологических центров. Мероприятие организовано Федеральным агентством по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциацией волонтерских центров и Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан в рамках Года добровольца (волонтера) в России.

2018 год в России объявлен Годом добровольца. Об этом заявил президент Владимир Путин 6 декабря 2017 года на торжественном концерте, посвященном первому национальному Дню волонтера. Год добровольца призван увеличить количество вовлеченных в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтерского движения.