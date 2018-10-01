Сотрудников соцучреждений обучат работе с «серебряными» волонтерами

Взгляд
1 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 17:28  |  vz.ru
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США отнимают у России двигатель космического обогащения

Продажа РД-180 в Америку остается выгодной для России - и политически, и финансовоФото: Борис Кавашкин/ТАСС
Фирма «Блу Ориджин» (США) изготовила новый ракетный двигатель BE-4 и уже нашла на него покупателя. Новинка грозит лет через пять вытеснить российские двигатели РД-180 и с американского, и вообще с мирового рынка. Чтобы этого не допустить, инженеры должны успеть доказать, что отечественные движки тоже можно использовать повторно, запуская в космос по несколько раз на разных ракетах. Подробности...
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Грозит ли России американская морская блокада

Может ли американский флот перерезать морские коммуникации России?Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist Seaman Michael A. Colemanberry
США могут ввести против России морскую блокаду. С этим сенсационным заявлением выступил американский министр, правда, непрофильный – глава МВД Райан Зинке, по мнению которого необходимо помешать Москве экспортировать энергоносители на Ближний Восток. В России восприняли эти слова с недоумением, но не слишком ли легкомысленно считать их «всего лишь бредом»?  Подробности...
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Насколько жестко накажут сестер-убийц Хачатурян

18-летняя Ангелина Хачатурян теперь привыкает жить без наручниковФото: Максим Григорьев/ТАСС
«Вопрос, находились ли они в состоянии сильного душевного волнения в момент совершения преступления, вызванного какими-то внешними факторами? Предполагаю, экспертиза указала, что на момент совершения убийства было состояние аффекта», – сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич, комментируя освобождение сестер Хачатурян. При этом адвокат не ожидает полного оправдания девушек. Подробности...
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Станут ли Россия и Китай конкурентами в послевоенной Сирии

Еще отец нынешнего сирийского лидера Хафез Асад наладил дружбу с Мао ЦзэдуномФото: imago stock&people/ТАСС,
Government of Syria
Глава китайской дипломатии Ван И пообещал, что Поднебесная поможет Сирии возродиться после войны. В арабской республике есть нефть, а значит со временем снова заведутся деньги, поэтому Пекин уже давно изучает, на чем именно сможет заработать в Сирии после войны. Не пора ли Москве уже начать опасаться, что, выиграв войну, она проиграет потом Сирию экономически? Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Сенаторы США санкционировали демонтаж американской республики

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Толпы активистов в сопровождении представителей СМИ будут держать в осаде Белый дом, здание Верховного суда и Капитолия до тех пор, пока от легитимной власти не останется камня на камне. Для этих адептов демократия – пустой звук. Подробности...
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Почему не стоит открывать памятные доски террористам

Сергей Худиев, публицист, богослов
Вера в неотвратимые законы развития, которые обрекают на смерть те или иные категории людей, была вообще характерна для тоталитарных идеологий ХХ века. Это не я расстреливаю несчастных по темницам – это неизбежный исторический процесс. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Возможность заработать свой хлеб в поте лица станет привилегией

Антон Любич, экономист
Популяризация «свободной любви», распад института семьи, распространение абортов, поощрение однополых связей и операций по смене пола. Все эти меры призваны достичь одного – ограничить количество «лишних ртов». Подробности...
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      Более 830 погибших, тысячи зданий превращены в руины, хаос и разрушения. Так выглядит индонезийский остров Сулавеси после более чем 7-балльного землетрясения, вызвавшего цунами с волнами до пяти метров в высоту
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      Пассажирский самолет скатился в океан в Микронезии

      Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini, который совершал посадку в аэропорту штата Чуук Микронезии, не рассчитал размеров взлетно-посадочной полосы и скатился в океан. Воздушное судно остановилось в воде примерно в 150 метрах от аэропорта
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      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Сотрудников соцучреждений обучат работе с «серебряными» волонтерами

          1 октября 2018, 16:33

          Текст: Алексей Ласнов

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          Первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко во время панельной дискуссии на Всероссийском форуме добровольцев-наставников пообещал организовать обучение чиновников и сотрудников социальных учреждений работе с «серебряными» волонтерами.

          Обращаясь к волонтерам, Вовченко отметил, что «зачастую трудно достучаться до чиновников», но сейчас выстаивается система, в которой некоммерческие организации и волонтерские движения становятся партнерами органов социальной защиты. По словам спикера, общая задача государственных учреждений и добровольцев – помочь нуждающимся, и важно также замечать тех, кто напрямую за поддержкой не обращается, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

          В рамках встречи был представлен опыт деятельности различных некоммерческих организаций, а также организовано общение в формате «вопрос-ответ». Участники интересовались возможностями популяризации добровольчества через федеральные телеканалы и участия в организации международных мероприятий, а также закрепления «серебряного» волонтерства за сферой деятельности определенного органа власти.

          Модератор дискуссии Артем Метелев анонсировал запуск платформы молодыдушой.рф, где собраны обучающие материалы, методические пособия и актуальные новости в сфере волонтерства для граждан старшего возраста. Также модератор дискуссии рассказал о готовящемся федеральном проекте «Социальная активность», направленном на популяризацию добровольчества и вовлечение в него граждан.

          «В том числе в проекте заложена программа повышения мобильности волонтеров, которая обеспечит участие в крупных событиях добровольцев из разных частей страны, в том числе маленьких сел и городов», – отметил Метелев.

          III Всероссийский форум «серебряных» добровольцев проходит в Уфе с 30 сентября по 3 октября. Его участниками стали 500 волонтеров старше 50 лет, активистов общественных объединений, популяризирующих «серебряное» добровольчество, представителей геронтологических центров. Мероприятие организовано Федеральным агентством по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциацией волонтерских центров и Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан в рамках Года добровольца (волонтера) в России.

          2018 год в России объявлен Годом добровольца. Об этом заявил президент Владимир Путин 6 декабря 2017 года на торжественном концерте, посвященном первому национальному Дню волонтера. Год добровольца призван увеличить количество вовлеченных в активную гражданскую жизнь и задать новый темп развития волонтерского движения.


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