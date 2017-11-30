Цена барреля нефти Brent впервые с мая 2015 года превысила 69 доллара

Стоимость нефти марки Brent впервые с 6 мая 2015 года превысила 69 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Скачок цены на нефть произошел после публикации прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), согласно которому средняя цена на нефть марки Brent в 2018 году составит 59,74 доллара против 57,26 доллара, которые прогнозировались месяцем ранее, передает РИА «Новости».

По состоянию на 22.02 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,76%, достигая 68,97 доллара за баррель. До этого Brent достигала отметки в 69,05 доллара за баррель.

WTI росла на 2,32% – до 63,16 доллара за баррель.

Утром вторника Brent поднялась на 41 цент и составила 68,19 доллара за баррель.