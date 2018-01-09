Украинские радикалы «маркировали» церкви УПЦ МП в Одессе

В Одессе украинские радикалы устроили акцию протеста против православных храмов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), расклеив на входах в них наклейки.

По мнению участников акции, церкви Московского патриархата являются филиалами российских спецслужб, передает ТАСС.

В понедельник, 8 января, около 30 представителей националистической организации «С14» заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру, протестуя против отказа священников отпевать участников силовой операции в Донбассе.

Во вторник радикалы заявили о планах продолжить акции против УПЦ МП.