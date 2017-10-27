Госдеп рассказал о подозрениях в облучении посольства США в Москве в эпоху СССР

Посольство США в СССР расследовало случаи возможного радиоактивного облучения, заявил директор по медицинским вопросам в бюро по медицинским услугам госдепартамента Чарльз Розенфарб на слушаниях в Сенате.

«Насколько я помню, в конце 1950-х и в 1960-х годах были кое-какие сведения в пользу того, что микроволновое радиоактивное излучение было направлено против посольства США в Москве. Это прекратилось в 1975-1976 годах», – цитирует Розенфарба РИА «Новости».

Сенатор Марко Рубио поинтересовался, шла ли речь о нападении с использованием радиоактивного излучений. В ответ Розенфарб заявил, что ему неизвестно, были ли это нападения. Он отметил, что знает о проведении расследования «излишнего уровня микроволнового радиоактивного излучения, которому подверглись люди».

При этом Розенфарб не стал приводить какие-либо подробности.

Обсуждение шло в связи с предполагаемым акустическим воздействием на дипломатов США на Кубе в 2016–2017 годах, в котором сенатор Рубио увидел «руку Москвы».

В воскресенье стало известно, что ФБР уведомило МВД Кубы, что доказательств совершения «акустических атак» на дипломатов США не найдено.

В октябре госдепартамент США заявил, что более 20 сотрудников американского посольства в Гаване подверглись «акустической атаке» с использованием специальных приборов. Позже кубинские следователи предположили, что «акустическая атака» являлась стрекотом сверчков или цикад.