Мощный пожар охватил жилую девятиэтажку в Тюмени

Фасад девятиэтажного жилого дома в Тюмени загорелся на площади порядка 700 квадратных метров, 138 человек, в том числе двое детей, эвакуированы, 24 человека спасены, сообщил источник в экстренных службах региона.

Пожар произошел на улице Олимпийская. Причины возгорания выясняются, передает РИА «Новости».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области сообщили ТАСС, что пожар ликвидирован. Были задействованы более 80 человек и 30 единиц техники. Подготовлен пункт временного размещения на 180 человек.

По данным МЧС, на месте работает передвижная лаборатория. Превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ в окружающем воздухе не зафиксировано.