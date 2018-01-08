Макрон собрался подарить Си Цзиньпину коня

Французский президент Эммануэль Макрон во время визита в Китай планирует подарить председателю КНР Си Цзиньпину в подарок лошадь, сообщил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Лу Кан уточнил, что в настоящее время Макрон находится в Сиане (административный центр провинции Шэньси, Северо-Западный Китай). В Пекин французский лидер прибудет во второй половине дня, тогда и начнется его государственный визит, передает ТАСС.

«Он преподнесет Си Цзиньпину в подарок лошадь, и мы выражаем Франции по этому поводу признательность», – сообщил китайский дипломат.

Президент Франции отправился в Китай 7 января с четырехдневным визитом. Он планирует обсудить с китайским руководством ряд ключевых вопросов – ядерной проблемы КНДР, борьбы с финансированием терроризма, глобального потепления.