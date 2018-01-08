Украинские силовики обстреляли окрестности Ясиноватой

Подразделения ВСУ обстреляли из боевой машины пехоты окрестности Ясиноватой, сообщили в оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Представитель военного ведомства ДНР отметил, что ВСУ нарушили режим прекращения огня один раз за прошедшие сутки, передает «Донецкое агентство новостей».

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, подразделения ВСУ обстреляли Горловку и населенные пункты под Донецком в канун Рождества.