Российские конькобежки и конькобежцы выиграли командные спринты на ЧЕ в Коломне

Мужская и женская российские сборные по конькобежному спорту завоевали золотые награды в командных спринтах на чемпионате Европы на отдельных дистанциях в Коломне.

У мужчин золото завоевали Денис Юсков, Павел Кулижников и Руслан Мурашов, которые победили со временем 1 минута 19,38 секунды. У голландцев, ставших вторыми, - 1.19,76. На третьем месте оказались финны. При этом уже после финиша сборная Нидерландов оказалась дисквалифицирована, и на третье место переместились поляки, передает РИА «Новости».

Женская сборная России также завоевала золото в этой дисциплине. У них за медали боролись Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина и Елизавета Казелина. Дистанцию они преодолели за 1 минуту 26,71 секунды. Серебро у команды Нидерландов, бронза – у сборной Норвегии.