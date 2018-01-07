Названо самое распространенное преступление в России за 2017 год

В прошлом году одним из самых распространенных видов преступлений оказалось мошенничество – каждые три минуты регистрировалось одно преступление этого вида, следует из данных Генпрокуратуры о состоянии преступности в России за 11 месяцев 2017 года.

«Количество преступлений, совершенных в форме мошенничества (статьи 159, 159.6 УК РФ), по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилось на 6,8% и составило 204 870 преступлений», – приводит ТАСС сообщение прокуратуры.

Наибольший рост выявленных случаев мошенничества отмечен в Саратовской области (в 2,5 раза больше, чем в 2016 году), в Калининградской области (в два раза больше), в Нижегородской области (в 1,5 раза), Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе.

В то же время раскрываемость преступлений в России составляет в целом 54%, а раскрываемость случаев мошенничества – всего 25%.

Доля мошенничества в структуре преступлений в России выросла за последние пять лет с 7,5 до 10,7% – это больше, чем преступлений с оборотом наркотиков.