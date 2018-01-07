Трамп счел свои отношения с Мексикой очень хорошими

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что у него «очень хорошие» отношения с Мексикой.

Он напомнил, что стороны ведут переговоры по Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

«Посмотрим, как они будут идти», - приводит его слова ТАСС.

Трамп заявил, что Мексика «в какой-то форме заплатит» за стену на границе двух государств.

Напомним, СМИ сообщали, что за 10 лет администрация Дональда Трампа планирует потратить на стену на границе с Мексикой 33 млрд долларов, при этом стеной окажется оборудована половина границы.

Отметим, что Трамп не раз негативно отзывался о населении Мексики и политике ее властей. В январе президент Мексики Пенья Ньето отказался ехать в Соединенные Штаты на встречу с Трампом, который также выступил за отмену переговоров, если мексиканский лидер отказывается платить за стену на границе двух государств.

Экс-президент Мексики Фелипе Кальдерон сравнил Трампа с Гитлером.