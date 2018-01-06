Эстонский премьер поздравил православных с Рождеством на русском языке

Глава эстонского правительства Юри Ратас на русском языке поздравил всех православных с Рождеством Христовым.

Видеопоздравление опубликовано на странице Ратаса в Facebook. Рождество Христово православные верующие отметят в воскресенье, 7 января.

«Дорогие друзья! В эти дни многие из вас отмечают православное Рождество – один из самых светлых праздников в году. Пусть он принесет вам и вашим близким тепло и покой. Будьте внимательны друг к другу, делитесь общей радостью. Не забывайте тех, кому нужна ваша поддержка. С Рождеством!», – сказал Ратас.

Эстонская православная церковь Московского патриархата объединяет 35 приходов, которые посещают около 200 тыс. православных верующих.