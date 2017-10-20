Поклонская рекомендовала украинским депутатам разобраться со своим гражданством

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская, комментируя заявление украинского парламентария о наличии у нее украинского гражданства, рекомендовала политику разобраться со своим американским паспортом.

«Поражаюсь «заботе» депутатов Верховной рады Украины и их «нежеланием расстаться» со мной», – написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Она добавила, что у нее только одно – российское гражданство.

«Действительно, как указано в ответе Государственной миграционной службы Украины, на который ссылается депутат, закон о гражданстве ни мной, ни крымчанами не нарушался. Как прокурор заявляю, что закон был нарушен людьми, устроившими государственный переворот на Украине в 2013 – 2014 годы и захватившими власть (лично принимала участие в регистрации уголовного производства в ГПУ по данному факту)», – добавила Поклонская.

Она напомнила, что жители Крыма в установленном законом порядке вышли из украинского гражданства и на основании проведенного референдума в 2014 году приобрели гражданство России.

«К сведению депутата, волнующегося за мое гражданство, скажу, что народы России и Украины неделимы. Мы – один народ, веками вместе! Могу пожелать депутатам Верховной Рады Украины разобраться со своим американским гражданством», – заключила депутат.

Ранее депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко заявил, что Поклонская могла остаться гражданкой Украины, а в миграционной службе нет данных о том, что она нарушила украинский закон о гражданстве.

В октябре Поклонская, комментируя сообщения о том, что ее по-прежнему не лишили гражданства Украины, также посоветовала парламентариям Верховной рады беспокоится о собственном гражданстве.