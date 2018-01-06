Власти Москвы рассказали о состоянии Табакова

Актер Олег Табаков находится под наблюдением медиков в Первой градской больнице, пока его не выписывают, сообщил заммэра Москвы Леонид Печатников.

«Состояние здоровья Олега Табакова под контролем врачей в Первой градской. О выписке речь пока не идет», – сказал он РИА «Новости».

В конце ноября стало известно о госпитализации 82-летнего Табакова. В пресс-службе Московского театра Олега Табакова заявили, что состояние здоровья артиста «стабильное без изменений».

По некоторым данным причиной тяжелого состояния актера стала невнимательность врачей одной из элитных стоматологических клиник.