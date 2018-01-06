Убитый в перестрелке в США россиянин стал донором для американского ветерана

Россиянин Антон Кемаев, погибший в результате перестрелки в Питтсбурге, пожертвовал свои органы жителям США, сообщают СМИ.

Несколько дней назад ветеран Национальной гвардии США Джон Бонд, которому была необходима трансплантация почки, получил информацию о том, что для него нашелся донор. Операция прошла успешно, передает НТВ со ссылкой на Pittsburgh Tribune-Review.

Вдова Кемаева встретилась с Бондом, для которого ее погибший муж стал донором почки. Ветеран сказал, что получил «подарок жизни». По словам Бонда, «это невероятное решение». В свою очередь, женщина сказал, что «чувствует успокоение», передает РИА «Новости» со ссылкой на Action News.