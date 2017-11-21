Ленина предложили захоронить на Красной площади

Тело Владимира Ленина следует захоронить в Мавзолее на Красной площади, создав на этом месте мемориал памяти и примирения, сказал член Совфеда Олег Морозов.

По его словам, время захоронить тело Ленина, возможно, пришло. Сенатор отметил, что лучше в этом вопросе обойтись без референдума, а «взять на себя ответственность за это решение». «Скажем, принять специальный федеральный закон о статусе Мавзолея».

«Прямо там же захоронить тело и создать мемориал памяти и примирения», – заявил парламентарий РИА «Новости».

Сенатор считает, что любой результат референдума может «взорвать» страну. «Хоронить Ленина через референдум – это как? 72 на 28 – и тогда хороним! Так? А если 51 на 49? Тоже хороним? Или тогда не станем?» – задается вопросом он. «Какой разрыв в голосах допустим для решения этого вопроса?» – добавил Морозов.

Морозов подчеркнул, что не является сторонником спешного решения этого вопроса. «Если вопрос приобретет остроту, тогда такой вариант будет оптимальным», – отметил он.

Вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год – столетнюю годовщину Октябрьской революции. Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагал захоронить тело Владимира Ленина. После этого глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал всех «успокоиться» и заявил, что тело вождя революции хранится по православным канонам.