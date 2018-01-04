Лидер «Хезболлы» назвал срок окончательной победы над боевиками в Сирии

Конфликт в Сирии продлится «еще максимум год-два», заявил Хасан Насрулла – лидер ливанской партии «Хезболла», бойцы вооруженной милиции которой сражаются на стороне сирийской правительственной армии с 2012 года.

По словам политика, «то, что произошло на фронтах в Сирии, является большим успехом, однако окончательная победа над террористами еще не достигнута», передает ТАСС.

«Группировка ИГ* сокрушена, но ее боевики еще остаются в Сирии, Ливии и других местах, кроме того, существует еще одна террористическая организация – «Джебхат ан-Нусра», – сказал Насрулла в интервью телеканалу Al Mayadin.

Ливанский политик сообщил, что несколько недель назад встречался с президентом Сирии. Лидер движения «Хезболла» выразил уверенность, что Башар Асад «останется на своем посту до конца срока и, вероятно, выдвинет свою кандидатуру на будущих выборах».

Напомним, в конце октября палата представителей Соединенных Штатов одобрила введение новых санкций против ливанского движения «Хезболла», сражающегося в Сирии на стороне правительственных войск.