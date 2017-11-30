На Украине уволили чиновника, проверявшего сотрудников на знание даты рождения Бандеры

Украинское министерство юстиции уволило начальника главного территориального управления юстиции в Львовской области Ярослава Жукровского, проверявшего людей при приеме на работу на знание текста песни про УПА* и даты рождения Бандеры.

«Дисциплинарная комиссия в рамках проводимого служебного расследования обнаружила факты превышения полномочий начальником главного территориального управления юстиции в Львовской области и рекомендовала освободить Ярослава Жукровского с занимаемой должности», – сообщается на сайте министерства.

В ходе расследования комиссия ведомства по дисциплине изучила приказы, подписанные Жукровским. В них были обнаружены признаки нарушения украинских законов. К примеру, в одном из приказов значится, что сотрудники обязывались согласовывать пользование реестрами лично с Жукровским.

Напомним, в августе 2017 года Жукровский заявлял, что при приеме новых сотрудников на работу он проводит проверку соискателями знания песни про УПА* «Лента за лентою» и даты рождения лидера украинских националистов Степаны Бандеры.