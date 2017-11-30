Собчак в Грозном провела одиночный пикет

Телеведущая, кандидат в президенты России Ксения Собчак провела в столице Чечни Грозном одиночный пикет в поддержку главы местного отделения «Мемориала» Оюба Титиева.

Она выступила с заявлением насчет Титиева. «Сегодня я здесь посчитала важным почтить память журналистов, пострадавших за свободу слова, которые защищали те ценности, которые мы считаем важными. Важно показать, что мы не боимся и что справедливый суд должен работать по всей России, в том числе в Чечне. Люди должны перестать пропадать», – заявила Собчак. Видео с ее выступлением опубликовано на YouTube.

По ее словам, Титиев сейчас находится в тюрьме «в тяжелом состоянии», он голодает, и его постоянно допрашивают.

Собчак указала, что Кадыров контролирует все происходящее в Чечне, и поэтому может решить этот вопрос. Она призвала Кадырова повлиять на ситуацию. Она подчеркнула, что сейчас чеченский «Мемориал» закрыт.

«Часть моей предвыборной кампании – борьба за права политзаключенных. Будем отстаивать Олега Сенцова, Олега Навального, Кирилла Серебренникова», – заявила Собчак.

Титиева задержали 9 января 2018 года. Он был в своем автомобиле, когда его остановили. В салоне машины полицейские обнаружили пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны. 11 января Шалинский районный суд Чечни арестовал его на два месяца по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Глава СПЧ Михаил Федотов обращался к руководителю СК России Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку по факту задержания руководителя чеченского правозащитного центра «Мемориал». Однако в СК заявили, что оснований для этого нет.