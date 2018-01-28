Илон Маск представил огнемет на случай зомби-апокалипсиса

Основатель и руководитель американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о скором выходе на рынок безопасных огнеметов нового поколения, стоимость которых составит 500 долларов за штуку.

«Огнемет The Boring Company гарантированно оживит любую вечеринку», – написал предприниматель в своем Twitter.

Маск добавил, что покупатели огнеметов будут рады своему приобретению, когда наступит зомби-апокалипсис. «Сработает против полчищ мертвецов, или мы вернем деньги!» – добавил он.

В декабре прошлого года Маск обещал приступить к производству самых современных огнеметов, если ему удастся продать 50 тыс. бейсболок с логотипом The Boring Company. Накануне католического Рождества он сообщил, что головные уборы распроданы и что огнеметы вскоре появятся в продаже.

46-летний Илон Маск заработал состояние, основав электронную платежную систему PayPal в 1998 году. Позже он открыл несколько компаний в сфере высоких технологий. 15 лет назад он создал компанию SpaceX, которая занимается производством космической техники, в частности, ракет-носителей Falcon 9 и грузовых кораблей Dragon, используемых НАСА.