Депутат Рады рассказал о возможности сохранить Крым в 2014 году

Бывший представитель украинского президента в Крыму, депутат Верховной рады Сергей Куницын рассказал, какие варианты рассматривали украинские власти, чтобы помешать воссоединению полуострова с Россией.

«Я пришел к [и.о. президента Украины Александру] Турчинову и сказал, что немедленно нужно собрать Верховную раду, делегировать Крыму любые полномочия, принять в первом чтении, вернуться к закону 92-го года, потому что власть послемайдановская слаба, надо выиграть время и нивелировать референдум. То есть, дать Крыму все, кроме суверенитета, и выиграть время», – рассказал Куницын в эфире телеканала «112 Украина».

«На это я получил ответ, что все это хорошо, но это козыри для разговора с Россией», – добавил он.

По словам депутата Рады, власти Украины «опоздали на неделю», так как не могли выбрать того, кто будет отвечать за урегулирование крымского вопроса.

По Конституции 1992 года Республика Крым являлась государством, входящим в состав Украины, при этом отношения двух сторон определялись на основе договоров и соглашений, напоминает РИА «Новости».

Согласно документу, официальным языком в республике был русский. Крым самостоятельно осуществлял на своей территории все полномочия, исключая те, что были добровольно делегированы украинским властям. Республика Крым могла самостоятельно вступать в отношения с другими государствами. В марте 1995 года Верховная рада отменила Конституцию 1992 года, пост президента Крыма был упразднен.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.

Президент России Владимир Путин заявлял, что скоро ситуация вокруг Крыма стабилизируется, а социально-экономическое развитие региона пойдет ускоренными темпами.