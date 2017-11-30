Путин пообещал стабилизацию ситуации вокруг Крыма

Президент России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, скоро ситуация вокруг Крыма стабилизируется, а социально-экономическое развитие региона пойдет ускоренными темпами.

«На сегодня не думаю, что ситуация вокруг Крыма является драматичной, напротив, уверен, что все будет постепенно стабилизироваться», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что после того, как будет решен ряд инфраструктурных вопросов и проблем, развитие будет набирать темпы и в соцсфере, и в сфере образования, и в сфере производства.

16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. Москва подчеркивает, что референдум в Крыму соответствовал нормам международного права и Уставу ООН.