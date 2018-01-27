Белому дому пришлось оправдываться по поводу разъезда супругов Трампов

Представитель первой леди США Меланьи Трамп Стефани Гришэм прокомментировала информацию о том, что президент США Дональд Трамп и его супруга не живут вместе.

На своей странице в Twitter она опровергла эти «напрочь лживые сообщения» о том, что после появления информации о романе президента с порнозвездой Сторми Дэниэлс, Меланья несколько ночей в провела в гостинице.

«Она сфокусирована на своей семье и роли первой леди, а не на нереалистичных сценариях, ежедневно муссируемых фейковыми новостями», – заявила представитель Меланьи Трамп.

Напомним, СМИ утверждали, что адвокат действующего президента США Майкл Коэн заплатил 130 тыс. долларов порноактрисе Стефани Клиффорд за молчание о связи с Трампом.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что у тверждения о связи Дональда Трампа с порноактрисой Стефани Клиффорд в 2006 году являются необоснованными.