Пенс назвал необоснованными заявления о связи Трампа с порноактрисой

Утверждения о связи Дональда Трампа, который сейчас возглавляет США, с порноактрисой Стефани Клиффорд в 2006 году являются необоснованными, заявил вице-президент США Майк Пенс.

Он отказался давать комментарии на эту тему, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.