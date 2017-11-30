В Госдуме заявили о возможности обмена осужденного на Украине Агеева

«Юридическая машина», сработавшая при обмене россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова на Надежду Савченко, может сработать и в случае россиянина Виктора Агеева, приговоренного на Украине к 10 годам, сказал газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

В пятницу стало известно, что Новоайдарский районный суд (в контролируемой Киевом части Луганской области) приговорил задержанного прошлым летом на Украине россиянина Виктора Агеева к 10 годам лишения свободы. Киев считает Агеева российским военнослужащим. Минобороны России опровергло эти утверждения, подчеркнув: россиянин не проходил военную службу по контракту, а добровольно решил вступить в ряды ополчения ЛНР.

В случае с осужденным Агеевым возможны варианты обмена, уверен председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Все равно как бы там ни было, юридическая машина работает», – отметил парламентарий. Точно также «эта машина» уже освобождала двух наших военнослужащих, добавил он. Напомним, в конце мая 2017 года между Москвой и Киевом состоялся обмен россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова, приговоренных на Украине к 14 годам тюрьмы, и отбывавшей наказание в России Надежды Савченко.

«Я думаю и здесь эти варианты вполне применимы. Скорее всего, это и будет сделано», – подчеркнул Калашников. Депутат, впрочем, не стал строить предположения, на кого может быть осуществлен обмен Агеева.

Уповать на милосердие и восклицать, как много и несправедливо дали, как сегодня и делают СМИ, это одно. «Но коль скоро это уже произошло, то теперь надо применять разного рода схемы», чтобы вернуть Агеева обратно на Родину. «Государство должно этим заниматься», – отметил глава думского комитета.

Обе стороны заинтересованы в работе по этому вопросу, полагает депутат. «По крайней мере, Киев идет на это, также как и Россия», – указал он.

Ряд СМИ высказывают опасения, что после принятия закона о реинтеграции Донбасса, Москва и Киев могут прекратить переговоры по обмену. Однако, Калашников считает, что никакие законы этому не помешают. Кроме того, в России и на Украине разное восприятие закона о реинтеграции: «Мы говорим о том, что он зачеркнул Минские соглашения, на Украине же говорят обратное», – указал депутат, подчеркнув, что каких-либо оснований, препятствующих обмену, он не видит.