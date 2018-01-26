Легковушку разорвало на части в ДТП в Крыму

В Крыму на автодороге Джанкой – Симферополь произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате чего легковушку разорвало на две части; погибли три человека, сообщили в управлении МВД по республике.

ДТП произошло утром у села Новоандреевка. По предварительным данным, водитель автомобиля KIA Cerato не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Volkswagen LT, передает РИА «Новости».

По данным МЧС, сотрудники которого принимали участие в вызволении заблокированных людей из поврежденных автомобилей, легковой автомобиль в результате аварии разорвало на две части.

Погибли три пассажира KIA Cerato. Пятеро пострадавших госпитализированы, их диагнозы устанавливаются, сообщили в МЧС.

Отмечается, что на легковом авто была установлена изношенная летняя резина. На месте ДТП был обнаружен спидометр KIA Cerato, который зафиксировал скорость в момент столкновения – 100 км/час.

Напомним, в конце декабря в Крыму в результате ДТП с автобусом пострадали семь человек, в том числе трое детей.