В ДТП с автобусом в Крыму пострадали дети

У села Луговое Ленинского района в Крыму произошло столкновение микроавтобуса Ford Transit с легковым автомобилем Skoda Fabia, пострадали семь человек, среди которых трое детей, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

«По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при выезде на полосу встречного движения допустил столкновение с микроавтобусом. В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе трое детей», - передает ТАСС сообщение полиции.

Отмечено, что автобус был не рейсовым. Ведется проверка.

Один из пострадавших детей, находится в тяжелом состоянии.

При этом спасателям пришлось деблокировать одного пострадавшего из автомобиля.