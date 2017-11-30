Неонацисты в Киеве напали на православных

Радикалы неонацистской группировки С14 в Киеве ворвались в редакцию сайта «Союз православных журналистов».

Как следует из видеоролика налета, опубликованного на странице группировки в Facebook, в редакцию вторглись около 30 погромщиков, большинство из которых закрывали лица масками.

Они стали угрожать находящимся в помещении сотрудникам редакции расправой, а также обвинять их в том, что в редакции якобы находится «экстремистская литература».

Как сообщает «Страна.ua», одним из визитеров был лидер группировки С14 Евгений Карась, ранее говоривший о своих связях с СБУ.

Сотрудникам редакции удалось связаться с полицией, которая прибыла на место происшествия. После этого радикалы ретировались, прихватив с собой винчестер одного из компьютеров.

Кроме этого в четверг, 25 января, активисты С14 пришли к Десятинной церкви возле Национального музея Украины и начали ломать конструкции часовни. Срезав «болгаркой» информационный щит, они повалили его на землю, растоптали ногами и выбросили в мусорку, сообщает издание «Вести-Украина».

Сами ультраправые сообщили, что проводят «демонтаж часовни на историческом месте, из-за которой у священников Московского патриархата происходит конфликт с представителями музея».

В акции также принимали участие активисты из организаций «Традиции и порядок» и «Сокол».

Ранее участники ультраправой группировки С14 отметились в срыве антифашистской акции памяти российского адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой в Киеве, а также протестах против православных храмов Украинской православной церкви Московского патриархата. Также они блокировали Киево-Печерскую лавру.