Нацбанк Украины решил повысить учетную ставку на 1,5%

Правление Нацбанка Украины приняло решение повысить с пятницы, 26 января, учетную ставку сразу с 14,5% до 16% годовых, заявил и.о. главы регулятора Яков Смолий.

«Правление приняло решение повысить учетную ставку до 16% годовых с 26 января этого года», – цитирует Смолия РИА «Новости».

Он отметил, что ужесточение монетарной политики поспособствует постепенному снижению инфляции и ее возвращению в середине 2019 года в целевой диапазон.

Учетная ставка Нацбанка Украины была максимальной (30%) с марта по август 2015 года, после чего ее поэтапно снижали до 12,5% в мае 2017 года. Ее последующее повышение регулятор начал на фоне ускорения инфляции.