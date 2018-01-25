RT и Би-би-си вступили в спор в Давосе

В Давосе прошла дискуссия на тему «фейковых новостей», в ходе которой в спор вступили представители RT и Би-би-си.

Представительница Би-би-си призвала не «ставить на одну доску» ее компанию и RT. Она заявила, что над Би-би-си стоит регулятор Ofcom, который не связан с государственными властями. Кроме того, представительница Би-би-си заявила, что ее канал регулярно выступает с критикой властей, передает РИА «Новости».

Заместитель главного редактора телеканала RT Анна Белкина ответила, что RT тоже критикует власть и тоже должен соблюдать требования Ofcom.

Белкина отметила, что участники дискуссии о «фейковых новостях» не сходятся во мнении относительно того, с чем именно нужно бороться.

Белкина указала, что СМИ, которые критикуют главу американского государства Дональда Трампа за то, что он «навешивает на несимпатичные ему СМИ ярлык «фейковые новости», сами поступают точно так же». В частности, эти СМИ обвиняют RT, не приводя никаких доказательств.

Заместитель главного редактора RT заявила, что ее каналу просто пытаются «заткнуть рот».

Напомним, Би-би-си обратилась в британский парламент с просьбой помочь конкурировать с RT. Би-би-си жаловалось на высокие показатели просмотров RT и активную работу в YouTube.