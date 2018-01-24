Путин объяснил влияние рекордно низкой инфляции на ставки по ипотеке

Президент России Владимир Путин в среду заявил, что рекордно низкая инфляция дает возможность снижать ставки по ипотеке.

Путин отметил, что ставки по ипотеке постоянно снижаются. «У нас средняя ставка по стране в конце прошлого года уже была меньше 10%, а в Башкирии на конец прошлого года – 9,75% средняя. Мы, конечно, должны будем уходить вниз, и такая возможность есть, потому что инфляция низкая. У нас рекордно низкая инфляция и это дает возможность снижать ставку Центробанка ключевую и за ней все остальные ставки спускаются», – сказал президент, передает ТАСС.

В пятницу глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал дальнейшее снижение ставок по ипотечным кредитам в 2018 году.

В конце декабря газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как россияне пытаются привыкнуть к рекордно низкому росту цен.