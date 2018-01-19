Греф спрогнозировал дальнейшее снижение ставок по ипотеке

Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует дальнейшее снижение ставок по кредитам в 2018 году.

«За прошлый год ставки очень сильно пошли вниз, примерно на два процентных пункта за год, в силу падения инфляции и из-за ставки Центрального банка. Ну и перспектива такая же на этот год. Доступность кредитования увеличивается», – заявил Греф на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает ТАСС.

По словам Грефа, хорошими темпами растет и кредитование бизнеса. «Мы запустили в ноябре 2016 года новый продукт, и, в общем имеем рекордно низкую просрочку и рекордный объем выдачи за прошлый год», – добавил он.

По его словам, в 2017 году наблюдался рекордный рост ипотеки. Греф сообщил, что прогноз по ипотеке на текущий год можно назвать «достаточном позитивным». За прошлый год Сбербанк увеличил объем выдачи кредитов на 27,5% по сравнению с 2016 годом, отметил он.

«У нас в два раза большими темпами растет портфель физическим лицам. Пока соотношение примерно 60 на 40, портфель юридических лиц значительно больше портфеля физических лиц, но темпы роста портфеля физических лиц по прошлому году в два раза превышают портфели юридических лиц», – сказал Греф.

Глава Сбербанка также считает, что в 2018 году банковские ставки, как и в 2017 году, снизятся в среднем на 2%, передает «Вести». Греф назвал причины: с одной стороны, увеличивается доступность кредитования, с другой – «сжимается» маржа.

В декабре Греф сообщал о сроках достижения ипотечной ставки в 6,5%. Тогда же стало известно, что ипотечные ставки впервые в российской истории опустились ниже 10%.