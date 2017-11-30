Британского историка возмутил запрет его книги «Сталинград» на Украине

Английский историк сэр Энтони Бивор назвал абсурдным запрет его книги «Сталинград» на Украине, передают западные СМИ.

Как пишет журнал The Bookseller, Киев признал книгу «антиукраинской», так как в ней описан расстрел украинскими националистами детей, передает РИА «Новости».

По словам глава департамента контроля лицензирования радио- и телевещания и дистрибуции Украины Сергея Олейника, эти данные основаны на недостоверных советских источниках.

Автор бестселлера между тем утверждает, что в своей работе опирался на «абсолютно надежные германские источники», в том числе на свидетельства выступавшего против нацизма немецкого офицера Гельмута Гроскурта.

Бивор назвал решение Киева «абсолютно нерациональным».

«Олейник забил невероятный гол в свои ворота. Многие жители Украины тоже возмущены тем, что они начали запрещать книги», – заявил историк.

При этом он отметил, что намерен выражать решительный протест в ответ на такое решение украинских властей.

«Ни одному государству не позволено вмешиваться с процесс написания истории, но, боюсь, мы сталкиваемся с переписыванием истории все чаще, и не только в диктаторских режимах», – сказал Бивор.

Напомним, в мае 2017 года на Украине вступил в силу новый порядок выдачи разрешений на ввоз книг из России, фактически вводящий цензуру на российское книгоиздательство. В итоге в 2017 году выпуск книг и брошюр на русском языке в стране сократился на 28,8%.

Ранее на территорию Украины запретили оптовый ввоз книг «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях» и «Богатырские русские сказки». В начале октября госкомитет Украины по телевидению и радиовещанию запретил автобиографию «Звезды на небе» актрисы Элины Быстрицкой. В сентябре запретили ввоз из России пособия по изучению английского языка, которое якобы содержит фрагмент с похвалой в адрес Иосифа Сталина.