Турция заявила о ликвидации 260 курдских бойцов в Африне

В результате военной операции Турции в сирийском Африне ликвидировано 260 членов курдских вооруженных формирований, заявил турецкий генштаб.

«Один наш боевой товарищ погиб и один получил ранение», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Генштаб заявил, что «операция продолжается в плановом режиме».

В свою очередь, Firat сообщает, что курдские отряды дали во вторник отпор турецким войскам и наемникам из «Сирийской свободной армии». Как утверждается в коммюнике «Сил демократической Сирии», убиты 24 турецких солдата и наемника, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Африне. СМИ сообщали, что в результате боев у сирийского Африна погибли 45 членов вооруженных формирований курдов и сирийской оппозиции.