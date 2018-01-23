Названы сроки открытия игорной зоны в Крыму

Глава республики Сергей Аксенов заявил во вторник, что участок для создания игорной зоны найден, ее планируют открыть в сентябре 2019 года.

«Предварительно участок есть, он находится в том числе на объектах, которые уже были приобретены в частную собственность. Сейчас идет обсуждение процесса, изучается геология, возможность строительства на участке. К сентябрю 2019 года игорная зона должна функционировать», – сказал Аксенов, передает «Интерфакс».

Глава Крыма не стал вдаваться в подробности проекта, сославшись на санкции Запада в отношении полуострова. Не называется даже компания-оператор игорной зоны. По словам Аксенова, есть некий частный инвестор, который готов включиться в реализацию проекта.

В 2014 году президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы проект закона о создании в Крыму игорной зоны. О возможности появления в Крыму игорной зоны первым заявил именно Аксенов.