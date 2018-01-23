Директор ЦРУ оценил возможность нанесения Пхеньяном ядерного удара по США

Несколько месяцев могут отделять КНДР от возможности нанести по США ядерный удар, заявил директор ЦРУ Майк Помпео.

Как передает телеканал CBS, Помпео, отвечая на вопрос о том, сколько времени потребуется КНДР для нанесения ядерного удара по США, ответил, что «несколько месяцев», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

Ведущая отметила, что такие же слова Помпео говорил еще шесть месяцев назад.



«Да, это так. Я хотел бы, чтобы у меня была способность сказать, что речь идет о годе с нынешнего момента. Правительство США прилежно работает над тем, чтобы продлить это время», – ответил Помпео.

Напомним, министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе разговоров на ужине перед началом состоявшейся в Ванкувере встречи глав МИД ряда стран по ситуации на Корейском полуострове сообщил о наличии у Вашингтона плана войны с КНДР.