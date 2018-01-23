Директор ЦРУ оценил возможность нанесения Пхеньяном ядерного удара по США

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23 января, вторник  |  Последнее обновление — 09:49  |  vz.ru
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Нападками на Россию и Китай США подрывают ВТО изнутри

Обвинения США в нарушении Россией и Китаем норм ВТО надуманныФото: Alex Milan Tracy/Zuma/Global Look Press
США снова обвиняют Россию и Китай в нарушении правил Всемирной торговой организации – якобы Москва и Пекин мешают свободе торговли. Парадокс в том, что Вашингтон, получивший в свое время в результате создания ВТО огромные прибыли, теперь искусственно создает кризис в этой организации. Зачем это ему нужно и при чем здесь Россия? Подробности...
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Американский посол сделал символичный шаг для успеха своей миссии в России

Джон Хантсман измерил градус американо-российских отношенийФото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Посол США в России Джон Хантсман выбрал необычный для американца способ ознакомиться с русской жизнью – он окунулся в прорубь в Ново-Иерусалимском монастыре. Посол объяснил это тем, что хочет стать специалистом по русским традициям. Подобный жест Хантсмана можно только приветствовать – хотя в его карьере бывали жесты и не столь удачные. Подробности...
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Узаконить сожительство в России мешают европейские гей-браки

Сожительство превращается в аналог полноценного брака через два года при наличии детей и через пять лет, если детей у пары нетФото: Bill Ling/moodboard/Global Look Press
Российские законодатели обсуждают возможную реформу юридического понятия брака – предложено считать законными не только зарегистрированные, но и фактически сложившиеся отношения. Как именно предполагается уравнять в правах законных супругов и сожителей (в полицейской терминологии), в чем вообще смысл подобных нововведений и насколько велик шанс, что они станут реальностью? Подробности...
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Кризис в Африне искусственно спровоцирован США

В будущем государственном устройстве Сирии курдам почти наверняка была бы гарантирована широкая автономияФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Про новую горячую точку на карте Сирии – населенный курдами Африн – нужно знать то, что текущий кризис был прямо спровоцирован США. При этом курды лукавят, говоря о «предательстве России»: они сами выбрали свою судьбу, поддавшись на американскую провокацию. А итоги всего этого грозят быть чрезвычайно болезненными для Сирии. Подробности...
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Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
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Домашний ад калифорнийской окраины

Галина Гужвина, преподаватель математики в Политехническом институте (Ecole Centrale) г. Лиона, Франция
Тринадцать детей были обнаружены полицией в семейном доме в Перрисе, штат Калифорния, в состоянии крайнего истощения и в условиях предельной антисанитарии. Это был целый домашний концлагерь, устроенный их родителями. Подробности...
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Россия не предавала курдов

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты "Взгляд"
Курды заявили о «предательстве» России. Россия не предавала курдов – потому что она никогда ничего им не обещала. Да, Россия десятилетиями поддерживала курдов – но это было в другой геополитической ситуации. Подробности...
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Политика как бизнес и Грудинин весь в бледном

Александр Христофоров, журналист
Дискурс «крепкого хозяйственника Павла Грудинина» интенсивно смещается в «олигархическую» сторону, а нарисованный поначалу «образ в белом» стремительно бледнеет под прицелами экспертов и журналистов. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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      Девятиклассник напал на школу в Бурятии

      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
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      Путин окунулся в прорубь

      Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Он окунулся в освященную воду на Селигере у мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь. Всего же о желании поучаствовать в обряде в этом году заявил каждый седьмой россиянин
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      Новинки международного автосалона в Детройте скоро доедут до России

      В США открылся Детройтский автосалон. Именно с него начинаются крупнейшие автомобильные события года. Кроме представленных концептов, таких как Infiniti Q (на фото), мировые автопроизводители порадовали премьерами, которые доедут до российских автосалонов в этом году
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        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

        Завязалась дискуссия о сходстве между христианством и коммунизмом. В какой мере вы разделяете идею о таком сходстве?
        • Полностью разделяю

        • Скорее разделяю

        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

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          Директор ЦРУ оценил возможность нанесения Пхеньяном ядерного удара по США

          23 января 2018, 07:30

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Несколько месяцев могут отделять КНДР от возможности нанести по США ядерный удар, заявил директор ЦРУ Майк Помпео.

          Как передает телеканал CBS, Помпео, отвечая на вопрос о том, сколько времени потребуется КНДР для нанесения ядерного удара по США, ответил, что «несколько месяцев», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

          Ведущая отметила, что такие же слова Помпео говорил еще шесть месяцев назад.

          «Да, это так. Я хотел бы, чтобы у меня была способность сказать, что речь идет о годе с нынешнего момента. Правительство США прилежно работает над тем, чтобы продлить это время», – ответил Помпео.

          Напомним, министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе разговоров на ужине перед началом состоявшейся в Ванкувере встречи глав МИД ряда стран по ситуации на Корейском полуострове сообщил о наличии у Вашингтона плана войны с КНДР.


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