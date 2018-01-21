Сергей Безруков рассказал о новой роли в историческом фильме

Известный актер опубликовал фото в историческом костюме, рассказав о новой роли в фильме «Годунов».

В своем Instagram актер Сергей Безруков разместил фото в историческом костюме, сообщив поклонникам о новой роли.

«Началось!!! Годунов!!! Вчера первый съемочный... Режиссёр Алексей Андрианов, оператор Сергей Мачильский, замечательная команда, потрясающие партнеры... Впереди долгий путь... Это телевизионное кино».

Известно, что премьера сериала, посвященного жизни русского царя, выйдет на телеканале «Россия-1». Съемки стартовали на киностудии «Главкино»: на территории площадью около 13 тысяч кв. метров возводится целый древнерусский город, сообщает kinomania.ru.

В натуральную величину будут построены дом Годуновых, Фроловская Башня, Покровский Собор и Красная площадь. По планам руководства киностудии, после съемок это пространство будет открыто для посетителей, для которых организуют экскурсии.