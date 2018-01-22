Шаинского похоронили на Троекуровском кладбище

Композитора Владимира Шаинского, скончавшегося в декабре 2017 года, похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

«Церемония похорон завершилась», – цитирует РИА «Новости» источника в Московском доме композиторов.

Ранее сообщалось, что в понедельник в Московском доек композитора началась церемония прощания с Владимиром Шаинским.

Народный артист России, композитор Владимир Шаинский умер 26 декабря на 93-году жизни. Его сын подробно рассказал о его смерти и предположил, где он может быть похоронен. Позднее сообщалось, что Минкульт достиг предварительной договоренности о похоронах Шаинского в России после 12 января.