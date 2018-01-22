Facebook заблокировал Миклухо-Маклая за фото папуасов

Модераторы социальной сети Facebook удалили фото полуобнаженных папуасов со страницы праправнука Миклухо-Маклая и заблокировали вход в его аккаунт.

«Мне не дали войти в аккаунт и предупредили, что мои картинки не соответствуют правилам Facebook, пришлось менять пароли и удалять фото-открытку», – сказал Николай Миклухо-Маклай – младший, передает ТАСС.

По его словам, фотографию, из-за которой произошла блокировка, была сделана осенью 2017 года во время экспедиции в Папуа-Новую Гвинею. Миклухо-Маклай – младший дополнил ее поздравительным текстом и новогодней атрибутикой.

Потомок знаменитого путешественника и исследователя Океании попробовал выяснить, почему администрация соцсети удалила открытку. «Мы запрещаем использование изображений обнаженного тела даже несексуального характера. Сюда относится использование изображений обнаженного тела в художественных и образовательных целых», – процитировал он ответ Facebook.

По словам Миклухо-Маклая – младшего, точно такую же открытку разместил в российских соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», но это не вызвало нареканий со стороны администраторов.

Ранее Николай Миклухо-Маклай – младший подробно рассказывал газете ВЗГЛЯД о своем путешествии в Новую Гвинею, где до сих пор помнят и чтят имя его прапрадеда.

Николай Миклухо-Маклаай (1846-1888) – русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник, изучавший коренное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. Огромный вклад исследователь внес в изучение папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, называемого Берегом Маклая.