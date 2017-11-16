Генетики рассказали об исчезновении «мужской» хромосомы

Y-хромосома, содержащая ген SRY, который определяет развитие половых признаков у мужчин, исчезнет через 4,5 млн лет, заявил британский генетик Даррен Гриффин из Кентского университета.

В статье, опубликованной на Science Alert, исследователь отметил недостаток этой хромосомы: она содержится в клетках человека в единственном экземпляре, и не подвергается генетической рекомбинации, которая случается в каждом новом поколении и приводит к ликвидации мутаций, повреждающих гены, передает РИА «Новости».

В результате гены, которые отвечают за формирование мужского пола, дегенерируют и пропадают из генома.

Вместе с этим датские ученые выявили, что в Y-хромосоме происходит активный процесс амплификации – появления нескольких копий генов, отвечающих за функционирование половых органов мужчин.

Кроме того, вырождение замедляется «палиндромами» – последовательностью нуклеотидов, читаемых одинаково в обоих направлениях. В случае повреждения гена он восстанавливается, «копируя» информацию с сохранившейся половины.

В исследовании датчан говорится, что даже в случае исчезновения Y-хромосомы ген SRY переместится на другую хромосому, которая, начнет испытывать недостаток рекомбинации.

Напомним, ранее ученые из США впервые опробовали методику генного редактирования в организме живого взрослого человека, страдающего неизлечимой генетической болезнью.