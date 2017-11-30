Telegraph: США хотели подключить Россию к «Звездным войнам»

Американский президент Джордж Буш-старший в 90-е годы всерьез рассматривал возможность включения России в программу Стратегической оборонной инициативы (СОИ), также известную как «Звездные войны», в качестве партнера, сообщает The Telegraph со ссылкой на рассекреченные документы британского правительства.

В материале издания говорится, что администрация Буша-старшего была готова поделиться с Москвой стратегическими военными технологиями и системами обороны, передает РИА «Новости».

Согласно британскому досье, американский президент планировал обсудить это с Борисом Ельциным после встречи в Кэмп-Дэвиде в 1992 году.

В статье приводятся слова Стивена Уолла, занимавшего тогда пост советника премьер-министра Великобритании, который отметил «совершенно новый подход [Ельцина] и [его] желание сотрудничать». Эти его качества, продолжил Уолл, американцы «хотели использовать для того, чтобы получить преимущества от более хороших отношений».

При этом в обнародованных документах выражаются опасения, что подобное сотрудничество может поставить «сложные вопросы для глобальной безопасности».

Издание также ссылается на более поздние документы, в которых говорится о том, что Вашингтон «умерил свои амбиции» в плане сотрудничества с Россией в сфере стратегических разработок.

Программа «Звездные войны» возникла в 1983 году. Она предполагала создание глобальной системы ПРО с элементами космического базирования. Проект был свернут на этапе экспериментальных разработок, его сочли неоправданно дорогостоящим.

В начале прошлого года Центральное разведывательное управление США выложило в интернет 775 тыс. документов на 13 млн страниц рассекреченных документов, которые касались программы «Звездные войны», а также холодной войны, войны во Вьетнаме, исследований НЛО и экстрасенсов.