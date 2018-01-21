СМИ: Задержанные американские супруги держали детей на цепи ради своего реалити-шоу

Супруги Дэвид и Луиз Турпин, которых задержали после того, как 13 их детей нашли прикованными к кроватям, хотели получить контракт с ТВ на собственное реалити-шоу, пишет Mirror со ссылкой на сводного брата Луиз.

«Она часто говорила, что они идеальные герои для телевидения и будут более популярны, нежели персонажи реалити-шоу «Джон, Кейт и восемь детей», - приводит его слова «Интерфакс».

Он добавил, что семья Турпинов специально для этого переехала в Калифорнию – поближе к Голливуду.

16 января сообщалось, что полиция задержала супругов в Калифорнии за то, что они держали 13 своих детей в возрасте от двух до 29 лет прикованными к кроватям. Им предъявлены обвинения.

Задержали их после того, как их 17-летняя дочь смогла сбежать.