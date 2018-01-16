Супруги в США держали 13 своих детей на цепи

В американском штате Калифорния пара держала 13 своих детей на цепи, сообщили в местной полиции, сообщив, что пострадавшим было от двух до 29 лет.

Правоохранители рассказали, что 14 января один из детей, подросток, сбежал из дома и связался с полицией, сообщив, что родители заковали 12 его братьев и сестер в цепи.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители увидели, что несколько детей были закованы в цепи в темной и дурно пахнущей комнате, передает РИА «Новости».

Причин своих действий родители назвать не смогли.

Пострадавшие были доставлены в полицейский участок и допрошены.

Родителей задержали, им предъявлено обвинение в пытках и жестоком обращении с детьми.

Все 13 пострадавших госпитализированы.