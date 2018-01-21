В Китае задержали мужчину, ежедневно похищавшего до 40 собак ради мяса

Правоохранительные органы китайской провинции Гуандун задержали в Хуэйяне мужчину, ежедневно похищавшего порядка 40 собак ради продажи мяса в местные рестораны, сообщил информационный портал Сина.

В квартире у обвиняемого были найдены два арбалета и около 130 стрел с отравленными наконечниками, предназначенными для отстрела собак, передает ТАСС.

В здании местного заброшенного завода сотрудники полиции обнаружили большое подвальное помещение, где в антисанитарных условиях в клетках содержались пойманные животные. В это же месте хранилась собачатина.

Правоохранителям удалось спасти 20 собак. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Напомним, в октябре 2007 года в Москве закрыли сеть китайских ресторанов, в которых под видом баранины подавали мясо больных бродячих собак.