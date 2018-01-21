В Турции заявили о ракетном обстреле с территории Сирии

По словам неназванного источника в турецких силах безопасности, с территории Сирии по столице турецкой провинции Килис якобы были выпущены три ракеты.

По его данным, в результате обстрела один человек получил незначительные травмы, повреждены некоторые здания, передает РИА «Новости» со ссылкой на Анатолийское агентство.

На место происшествия направлены сотрудники правоохранительных органов.

Тем временем информационный ресурс Иракского Курдистана Rudaw сообщил, что жертвами турецких бомбардировок в сирийском Африне стали шесть мирных жителей, еще 13 человек получили ранения.

Ранее в совете курдского кантона сообщили, что в результате турецких авиаударов в сирийском Африне 10 человек получили ранения, в том числе двое детей.

По сообщениям военных источников, ВВС Турции разбомбили в Африне аэродром Минниг, через который США поставляли оружие курдским вооруженным формированиям.

Дамаск решительно осудил турецкую агрессию, призвав международное сообщество остановить Анкару.