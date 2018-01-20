Мэр Гданьска извинился перед владельцами закиданного камнями авто из России

Мэр Гданьска Павел Адамович встретился с семьей из Калининградской области, автомобиль которые закидали камнями неизвестные.

«Вот почему, как только я услышал, что с вами случилось, я решил пригласить вас к себе и извиниться. Гданьск - город свободы и открытости для людей независимо от их национальности и мировоззрения. Поэтому я, как глава Гданьска резко реагирую на любое проявление неуважения, ксенофобии, национализма» – цитирует Адамовича Gazeta Wyborcza, сообщает RT.

Ранее в январе жительница Калининградской области Екатерина Молодцова в соцсетях рассказала об инциденте в Гданьске, где камнями забросали камнями автомобиль ее семьи, в результате чего разбилось стекло машины.